Időjárás

Másodfokú riasztást adott ki több megyére az ónos eső miatt a meteorológiai szolgálat

Több megyére másodfokú riasztást adott ki az ónos eső veszélye miatt kedden késő délután az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint Budapestre, valamint Pest, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megye több járására adták ki a másodfokú riasztást. Ezeken a területeken a következő órákban tartós ónos eső várható.



Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém megyében elsőfokú a veszélyjelzés.



Kiemelték: a késő délutáni, esti óráktól az Alföld északi felén, középső országrészben, később pedig az Északi-középhegység környezetében is ónos eső várható. Szerda reggelig a főváros környezetében és az Északi-középhegység térségében általában 1-3 milliméter körüli ónos eső hullhat, azonban a középső országrészben a csapadék halmazállapota meglehetősen bizonytalan, mivel késő estétől nyugat, délnyugat felől egyre inkább esőbe válthat a csapadék. Megjegyezték ugyanakkor, hogy összességében a várható ónos eső mennyisége az elmúlt napokhoz képest jóval kevesebbnek ígérkezik.



A vegyes halmazállapotú csapadékzóna szerda reggelre az északkeleti országrészre korlátozódik, majd északkelet felé távozik - tették hozzá.



Kitértek arra is, hogy az Északi-középhegység térségében az újabb havazást, hószállingózást estétől délnyugat felől egyre többfelé fagyott eső, ónos eső váltja fel. A havazás az északi, északkeleti határvidéken viszont szerda reggelig kitarthat. A térségben szerda reggelig összességében mintegy 3-4 centiméter friss hó hullhat, de lokálisan akár az 5 centimétert is meghaladhatja a friss hóréteg - írta a meteorológiai szolgálat.



Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője korábban az MTI-hez eljuttatott közleményében azt kérte: indulás előtt mindenki tájékozódjon arról, hogy van-e érvényben meteorológiai riasztás. Azokon a területeken ahol narancs vagy piros riasztást adtak ki ónos eső miatt, senki ne induljon útnak.



A szóvivő a katasztrófavédelem VÉSZ nevű alkalmazását javasolta, amely ingyenesen letölthető Android és iOS operációs rendszerű mobileszközökre. Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a met.hu címen, az aktuális útviszonyokról pedig az utinform.hu oldalon lehet tájékozódni - írta.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleménye szerint folyamatosan végzik a sószórást az utakon, de arra kérik az autósokat, hogy amíg az ónos eső el nem áll, addig ne induljanak útnak, mert a folyamatos csapadék lemoshatja a síkosságmentesítő anyagokat a burkolatról.