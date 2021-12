Időjárás

Kiderült, hogy milyen idő lesz karácsonykor

Szerdán a változóan felhős idő mellett mindenhol kisüt a nap, a nap második felében lesznek hosszabb napos időszakok. Egy-egy helyen előfordulhat kisebb havazás, hózápor. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +3 fok között valószínű. Késő estére általában -6, -1 fok közé hűl le a levegő.



Csütörtökön eleinte főleg réteg-, illetve fátyolfelhőkre számíthatunk, majd országszerte megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Napközben főleg az északkeleti megyékben néhol előfordulhat hószállingózás. Estétől ott kisebb havazás is lehet, ugyanakkor az északi, északnyugati megyékben már inkább havas eső, eső, ónos eső, fagyott eső valószínű. Helyenként megélénkül a déli szél. Hajnalra általában -9 és -3 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a fagyzugokban -13, -10 fokot is mérhetnek. Kora délutánra -2 és +5 fok közé melegedhet fel a levegő, délnyugaton lesz enyhébb, északkeleten hidegebb az idő - írja a met.hu.



Szenteste éjjel jobbára borult lesz az ég, majd napközben főleg az ország délnyugati és középső részein felszakadozhat a felhőzet, akár több órára kisüthet a nap. Főként hazánk északkeleti felén-harmadán maradhatnak borult területek, ott többfelé várható vegyes halmazállapotú csapadék: eleinte az északkeleti tájakon havazás, délnyugat felé haladva egyre inkább ónos eső, fagyott eső, eső, majd délutántól már mindenütt eső valószínű. A délnyugati szél sokfelé megerősödik. Hajnalban -6, +3, kora délután 3, 14 fokot mérhetnek, ezen belül északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton az enyhébb az idő.



Karácsony első napján délelőtt szakadozottabb, délutántól országszerte vastagabb lehet a felhőtakaró. Napközben helyenként, a délutáni, esti óráktól több helyen valószínű eső, zápor. (Szombat hajnalban az északkeleti határ közelében nem kizárt ónos eső. Akkor foltokban köd is lehet.) A délnyugati szelet még többfelé kísérhetik erős lökések. Hajnalban 0, +9, kora délután általában 9, 14, északkeleten 4, 8 fok várható.



Karácsony második napján többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és több helyen számítani lehet esőre, záporesőre. A déli, délnyugati szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 0, +7, a kora délutáni órákban általában 8 és 14, északkeleten 4 és 7 fok között várható.