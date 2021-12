Halál az Amazon összeomlott raktárában Illinois-ban a tornádó után - videó

A rendőrség megerősítette, hogy halálos áldozatok is vannak az Amazon raktárában az Illinois állambeli Edwardsville-ben, miután a súlyos időjárás a rendőrség szerint "katasztrofális károkat" okozott az épületben.



Ez a felvétel a helyszínen készült, ahol a KSDK szerint a tető és egy közel egy futballpálya hosszúságú fal omlott össze.

Video of the tornado that hit the Amazon facility near Edwardsville, IL tonight... from Danielle Henke pic.twitter.com/5CNbJ03VzI