Időjárás

Videón a horror tornádó az éj leple alatt

A közösségi médiára feltöltött hátborzongató videón egy hatalmas tornádó látható a távolban, amint Kentucky egy részén vonul át az éjszaka folyamán.



Eddie Knight a Kentucky állambeli Sacramentóból tette közzé a 35 másodperces felvételt a Twitteren. Úgy néz ki, mintha egy horrorfilmből lépett volna elő: a videón a koromsötétből villan át a videó, majd vissza a tornádóra, amikor a sötét égboltot villámok világítják meg.

"Videó arról, ami szerintem a tornádó, amely ~200 mérföldet tett meg" - írta Knight a Twitteren. "Videó apám verandájáról, a Kentucky állambeli Bremen és Sacramento között. Rémisztő."



"A családom jól van. Még mindig ellenőrzöm a barátaimat. Ez sokkal nagyobb, mint a Mayfield-i gyár" - mondta a FOX 35 Newsnak.



Kentucky kormányzója szerint a pusztító tornádó 227 mérföldön keresztül csapott le - több mint 200-at az államban - és 10 megyében halálos áldozatoktól tartanak.

Large Cone #tornado crossed the road right in front of us just south of Jonesborow #arwx @severestudios pic.twitter.com/yv1ONu3vRF - Jordan Hall (@JordanHallWX) December 11, 2021

Andy Beshear kormányzó szombati sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Kentuckyban legalább 70 halottról tartanak, és a halálos áldozatok száma meghaladhatja a 100-at.



"Úgy vélem, ez lesz a leghalálosabb tornádórendszer, amely valaha Kentuckyn keresztülhaladt" - mondta Beshear.



Beshear szerint mintegy 110 ember tartózkodott egy tornádó által sújtott mayfieldi gyertyagyárban.



Helyi tisztviselők elmondták, hogy a nemzeti gárda tagjai és a katasztrófavédelmi dolgozók az egész államból Mayfieldbe özönlöttek, hogy segítsenek a keresési és mentési munkálatokban.



Viharok sújtottak egy Illinois-i Amazon létesítményt és egy arkansasi idősek otthonát is.



"A károk még nagyobbak, most, hogy már másnap vagyunk és többet látunk" - mondta Beshear.



Legalább egy ember meghalt, miután a viharos időjárás lecsapott az Amazon egyik létesítményére az Illinois állambeli Edwardsville-ben - közölte Mike Fillback rendőrfőnök szombat reggel újságírókkal.



Az épület teteje leszakadt, és egy körülbelül egy futballpálya hosszúságú fal omlott le.



Tornádó csapott le az arkansasi Monette Manor idősek otthonára is péntek este, egy ember meghalt, és 20 ember rekedt bent, amikor az épület összeomlott - közölte Marvin Day Craighead megyei bíró az Associated Pressnek.



Öt embernek súlyos, néhány másiknak pedig könnyebb sérülései voltak - mondta. Az idősek otthonában 86 ágy van.