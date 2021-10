Időjárás

Mínusz 13 Celsius-fokot is mértek az országban

A Dunántúlon néhol, a Dunától keletre pedig szinte mindenhol fagyott. A Kiskunságban -4, -5 fok volt, az Északi-középhegység északi oldalán, Zabarban a -6 fokot is elérte a fagy. Bár ezek a területek is bírnak némi mikroklímával, a Bükk-fennsík felülmúlta őket.



A helyi mérőállomás -12,7 fokot mutatott, és az egyes részeken még ennél is hidegebb lehetett, az ilyen, néhány méter mély gödrök alján megközelíthette a -20 fokot is a hideg, mivel a fennsík kádszerű alakja a nehezebb hideg levegőnek kedvez.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint egy anticiklon erősödik meg fokozatosan a Kárpát-medence felett, mögötte pár fokkal hűvösebb levegő áramlik Közép- és Kelet-Európa térségébe. A front mentén több helyen esik az eső, havazás inkább csak az északi tájakon és a magasabb hegyekben fordul elő.