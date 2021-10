Időjárás

Elkezdődött a fűtési szezon Budapesten

Elkezdődött a fűtési időszak Budapesten, mintegy 240 ezer lakossági és 7 ezer egyéb fogyasztónál kapcsolták be a távfűtést - tájékoztatta a Főtáv pénteken az MTI-t.



A közlemény szerint szeptember 15. és október 15. között a Főtáv ütemezetten indította el a fűtésszolgáltatást.



A fűtésindítás 2 823 esetben - az ügyfelek 77 százalékánál - már helyszíni beavatkozás nélkül, távfelügyelet segítségével történt.



Közölték azt is, hogy a nyári időszakban számos tervezett távvezeték-karbantartási munka és beruházás is lezajlott. Új fogyasztók hálózatra kapcsolása mellett sor került a szolgáltatás szüneteltetését igénylő hibajavításokra, valamint a leginkább elöregedett vezetékszakaszok és szerelvények cseréjére. A karbantartási, beruházási, felkészülési és ellenőrzési tevékenységre a Főtáv idén eddig összesen csaknem egymilliárd forintot fordított.



Mint írták, rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy a teljeskörűen bekapcsolt budapesti távfűtés a lakott városrészekben semmilyen többlet-környezetterhelést nem eredményez, ami különösen a sűrűn lakott városrészek életminősége szempontjából jelentős. A budapesti távhőrendszerek jelenleg is évente csaknem 230 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást takarítanak meg. A folyamatban lévő, illetve tervezett távvezetéki és hőforrásokhoz kapcsolódó fejlesztések hosszútávú eredményeként újabb, akár 150-170 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátás maradhat el évente - jelezték.