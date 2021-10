Időjárás

Erős széllel érkezik a hidegfront - figyelmeztetéseket adtak ki

Erős széllel érkezik a hidegfront. Emiatt az ország nagy részére figyelmeztetéseket is kiadott csütörtökre az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez szerdán eljuttatott veszélyjelzésük szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Csongrád-Csanád és Baranya megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az erős szél veszélye miatt.



Azt írták: csütörtökre virradóra már az érkező hidegfront előtt megerősödik a délnyugati szél. A nap folyamán az országban mindenhol megerősödhet a szél. Elsősorban a Dunántúlon, a középső országrészben, az északi megyékben és az Alföld északi felében viharos (70-80 kilométer/órás) szél is lehet. A hegységekben pedig akár 90 kilométer/óra feletti széllökés is előfordulhat - fejtették ki.



A délutáni óráktól először nyugaton enyhül a szél, majd az esti órákra mindenütt mérséklődik a légmozgás - tették hozzá. Az előrejelzés szerint csütörtökön a legalacsonyabb hőmérséklet általában 8 és 14 Celsius-fok között várható, de a kevésbé szeles északkeleten ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Délelőtt többnyire napsütéses idő várható, de a déli órákban a Dunántúlon és az ország középső területein, délután a Tiszántúlon is erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. Ekkor előbb az északi országrészben, majd másutt is kialakulhat eső, zápor. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.



A következő napokban fokozatosan hűl az idő. Hétvégén a hajnali órákban néhol mínuszok is lesznek és jellemzően 10-15 fokos maximumokra lehet számítani.