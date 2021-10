Időjárás

Másodfokú figyelmeztetést is kiadtak a sok eső miatt

Másodfokú figyelmeztetést is kiadott a sok eső veszélye miatt csütörtökre az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez szerdán eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: az esti óráktól egy következő hullámban várható eső, amelyből csütörtök éjfélig ismét nagyobb mennyiségű csapadék lehetséges továbbra is a Dunántúlon, valamint a délnyugati és nyugati megyékben lokálisan 24 óra alatt akár több mint 50 milliméter csapadék is összegyűlhet.



Emiatt csütörtökre Zala megyére adták ki a másodfokú figyelmeztetést. Szintén a nap folyamán várható jelentős mennyiségű csapadék miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas és Veszprém megyére.



Az előrejelzés szerint csütörtökön a minimumhőmérséklet 8 és 14 Celsius-fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet 12 és 20 fok között valószínű.