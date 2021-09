Időjárás

Zivatarok miatt adott ki riasztást a meteorológiai szolgálat

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken a fő veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat - olvasható az OMSZ portálján.



Az északkeleti tájakon, illetve délelőtt átmenetileg a Dél-Dunántúlon élők készülhetnek naposabb időre, máshol általában sok lesz a felhő, keveset látjuk majd a napot.



Az ország délnyugati kétharmadában többfelé várható zápor, zivatar, egyes részeken akár tartósabban is eshet, a csapadék pontos térbeli eloszlása bizonytalan.



Kisebb körzetekben jelentős mennyiség is hullhat. Csak kevés helyen élénkül meg a keleties szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 21 és 26 fok között várható, de a tartósabban csapadékos részeken pár fokkal hűvösebb, míg délkeleten, keleten enyhébb lehet az idő. Késő estére 14 és 19 fok közé hűl le a levegő.



Az esős, szeles, borús idő sokaknál okozhat fáradtságot, rosszkedvet, levertséget, a reflexek lassulását.