Időjárás

Brutális mennyiségű hó hullott Erdélyben, teljes gőzzel dolgoznak a hókotrók - videó

Nagy mennyiségű hó hullott Erdélyben: néhol már 10 centiméteres hótakaró fedi a Fogarasi-havasokat átszelő, Alsóárpás és Curtea de Argeș településeket összekötő szerpentint - számolt be a Maszol.ro.



A Transzfogarasi úton csak nappal lehet közlekedni, éjszaka tilos a 2042 méteres magasságig felvezető útra hajtani, de a beszámoló szerint hamarosan napközben is korlátozni fogják a forgalmat - jövő tavaszig. A korlátozások életbelépéséig pedig arra kérik a gépkocsivezetőket, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, téli gumi és hólánc nélkül pedig ne induljanak útnak.



Az útügyi vállalat szerint a hegy mindkét oldalán - Szeben és Argeș megyében is - meg kellett tisztítani a burkolatot a hótól.