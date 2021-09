Időjárás

Baseball-labda méretű jégeső csapott le Amerika tejcsarnokára - képek, videók

Még a hét elején sújtották heves zivatarok Wisconsint, a tejgazdaságáról híres amerikai államot, amely az úgynevezett Közép-Nyugat régió északi részén fekszik. A zord időjárás során percekig hullott az égből baseball és softball labda méretű jég.

"Elképesztő volt nézni, ahogy csapkodott" - mondta Russ Smith, aki éppen egy építkezésen dolgozott. "Szavakkal nem lehet leírni, hogy milyen volt".



Brown, Outagamie és Waupaca megye egyes részein szintén baseball-labda méretű jégeső esett.

Large hail in North Appleton from severe storms that rolled through this morning 😬 Pic: Maria Gauthier @WBAY #wiwx #weather #hail pic.twitter.com/m0VpiJWmFA — Cruz Medina (@wx_cruz) September 7, 2021

Az Appletontól északra, kedd reggel jelentett 12 centiméteres jégesőre szinte nem volt példa a térségben.

Largest significant hail reports from yesterday in Wisconsin. Any verification of some of these sizes? pic.twitter.com/evdckwVGx2 — Chris Crepon (@CreponChris) September 8, 2021

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy 1950 óta mindössze négy másik alkalommal fordult elő 4,5 hüvelykes vagy annál nagyobb jégeső Wisconsin államban.

A preliminary hail report of 4.5 inches Tuesday morning north of Appleton is a rare event in northeast Wisconsin. The chart above showed that only four other occurrences of 4.5 inch or greater hail in the state of Wisconsin since 1950. #wiwx pic.twitter.com/qb7FGeRzXX — NWS Green Bay (@NWSGreenBay) September 7, 2021

Door megyében fák és villanyvezetékek dőltek ki, a 42-es főutat pedig lezárták.

MONSTER HAIL fell near Appleton, Wisconsin earlier today! Some hailstones were as big as baseballs! Picture shared by Jerry with our sister station in Green Bay, WBAY. @spann #StormHour pic.twitter.com/LNsjwp6ebQ — Jeff Castle KSLA (@jeffcastleksla) September 7, 2021

Az Országos Meteorológiai Szolgálat heves széllökéseket jelentett az Ellison Bay-i Newport State Parknál. Az egész térségben rengetegen maradtak áram nélkül.

🌀Turbulent Skies in Wisconsin! 🌀 ICYMI - Severe storms raced through Milwaukee, #Wisconsin on Tuesday with damaging wind & large hail! Look at those eerie skies! #WIwx #Severeweather

Video Credit: @VictoriaUdry pic.twitter.com/OMRo7gibjA — WeatherNation (@WeatherNation) September 8, 2021