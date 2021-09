Időjárás

Csapadékszegény időszak jön, kisebb hidegbetöréssel - videó

A hétvége folyamán Észak-Európa felett egy anticiklon épül ki, mely a jövő hét első napjaiban már hazánktól északkeletre, majd keletre fog elhelyezkedni. Ez az anticiklon fogja meghatározni időjárásunkat - írta az Időkép.



A hétvégén, valamint a jövő héten is sok napsütésre számíthatunk, bár időnként megjelenhetnek felhők az égen, de ezek említésre méltó csapadékot nem hoznak majd. Viszont vasárnap és hétfőn, amikor a fent említett anticiklon tőlünk északkeletre helyezkedik majd el, az előoldalán Európa északkeleti részén elterülő hűvösebb levegőt dél felé szállítja majd, és ezeken a napokon hazánkba is betör északkelet felől ez a hűvösebb légtömeg.



Ennek hatására vasárnap többfelé megélénkülhet az északkeleti szél, északkeleten erős lökések is előfordulhatnak, majd hétfőn még északkeleten lehet élénk az északkeleti áramlás. Kedden viszont már mérséklődik a szél, és megszűnik a hűvösebb levegő beáramlása, majd az anticiklon egyre keletebbre való helyeződésével hazánk fölött az áramlás déliesre fordul.

Anticiklon Európa északi, majd északkeleti, aztán keleti része fölött

Szombaton sokfelé nyárias időben lesz részünk, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Vasárnap viszont pár fokkal alacsonyabb maximumra van kilátás a fenn említett északkeleti szél miatt, ezen a napon 19 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk a délutáni órákban, északon, északkeleten számíthatunk majd az alacsonyabb csúcsértékekre.



Hétfőn 20 és 24 fok közé melegedhet a levegő, majd keddtől felmelegedés veszi kezdetét, napról napra egy-két fokkal melegebb lesz, és a déliesre forduló áramlásnak köszönhetően a hét második felében már szinte országszerte átléphetjük a 25 fokot, a hétvégén pedig helyenként akár a 30 fokot is megközelíthetjük a délutáni órákban.



Külön meg kell említeni még a hajnalokat is, ugyanis az előttünk álló napokban meglehetősen hűvös lesz sokfelé a reggeli órákban. A leghidegebb idő hétfő és kedd hajnalban lehet, akkor lesznek olyan részei az országnak, ahol 5 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.



A hét második felében napról napra enyhébb hajnalokra van kilátás, a hétvégén már szinte mindenhol 10 fok felett, helyenként 15 fok körül alakulhat a minimum-hőmérséklet.