Zivatarokkal ér véget a nyár

A hét második felében több lesz a napsütés, többfelé továbbra is várhatók 20 Celsius-fok feletti, néhol akár 25 fok körüli csúcsértékek. 2021.08.29 MTI

Sokfelé esős, zivataros idővel kezdődik a hét, és egyúttal ér véget a nyár. A hét második felében több lesz a napsütés, többfelé továbbra is várhatók 20 Celsius-fok feletti, néhol akár 25 fok körüli csúcsértékek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn a többórás napsütés mellett csak elvétve fordul elő zápor, zivatar. Ugyanakkor északkeleten tartósan borult maradhat az ég, arrafelé még délután is eshet. Emellett délután nyugat felől újabb felhősödés kezdődik, estefelé az eső is elered, amely éjfélig nagyjából a Duna vonaláig juthat el. Néhol megélénkül, zivatar környezetében meg is erősödhet a szél. A leghidegebb órákban jellemzően 10-14 fok lesz, de a kevésbé felhős tájakon 6-9 fok is lehet. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 20 és 24 fok között várható, ugyanakkor az északkeleti megyékben kevéssel 20 fok alatt valószínű.



Kedden, a meteorológiai nyár utolsó napjára virradó éjszaka, majd napközben is többfelé várható zápor, elszórtan zivatar. Csak rövidebb időre süt ki a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 9-14, délután 18-24 fok várható.



Szerdán, szeptember elsején eleinte több helyen, délután inkább már csak keleten, ott is megszűnő jelleggel várható zápor, helyenként zivatar. Nagy területen megerősödik a szél. A leghidegebb órákban 9-15 fok lesz. Napközben 17-22 fokig melegszik a levegő.



Csütörtökön túlnyomóan derült, közte gomolyfelhős, napos idő várható. Legfeljebb a Dunától keletre lehet egy-egy futózápor. Sokfelé élénk, elsősorban a Dunántúlon több helyen erős lehet a szél. A hajnali 7-14 fokról várhatóan 18 és 23 fok közé melegszik fel a levegő.



Pénteken napos idő várható csapadék nélkül. A minimumhőmérséklet 6 és 12 fok között valószínű. A nappali maximumok 20 és 25 fok között alakulnak.



Szombaton és vasárnap sok lesz a napsütés, legfeljebb egy-egy futó zápor fordulhat elő. Mérsékelt marad a változó irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet szombaton 7-14, vasárnap 9-15 fok között várható. A csúcsértékek mindkét nap 20 és 26 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.