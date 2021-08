Forgószél

Így csapott le az Ida hurrikán Kubára - videó

A Katrina hurrikán 16. évfordulóján a mindent letaroló forgószelet is meghaladó pusztítást okozhat az akár 5-ös fokozatúvá is erősödő Ida hurrikán, ami 250 km/h meghaladó széllökésekkel érheti el az amerikai partokat.



Az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ katasztrofális árhullámra figyelmeztet, ami a 3-5 métert is elérheti. Az előrejelzések szerint New Orleans víz alá kerül, a csapadék meghaladhatja a 350 millimétert.



Mivel az épületek lakhatatlanná válhatnak és az infrastruktúrában is hatalmas károk keletkezhetnek, pánikszerűen menekülnek az emberek a térségből.