Időjárás

Kecskeméti repülőnap - Változékony idő várható a hétvégén

Az átlagosnál is nagyobb a bizonytalanság a hétvége időjárását illetően, de a legfrissebb előrejelzés alapján vasárnap kevésbé, szombaton viszont nagy eséllyel várható - akár tartós - eső a kecskeméti Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai bemutató alatt - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa szerdán az MTI megkeresésére.



Kuntár Roland kiemelte: a hétvégén egy mediterrán ciklon alakítja Magyarország időjárását, amelynek pályája még eléggé bizonytalan. A légörvény jó eséllyel vasárnapra távolodik el a térségtől - tette hozzá.



Szombaton Kecskeméten erősen megnövekszik a felhőzet, erősen felhős vagy borult lesz az ég. Nagy - 70-90 százalék - az esély esőre, záporra, akár tartós csapadékra is. Ugyanakkor megjegyezte: "ennek időbeli eloszlása és mennyisége jelenleg még az átlagosnál is bizonytalanabb".



A repülőnap első napján jellemzően északias szél várható, amely átmenetileg változhat. Az 5-15 kilométer/órás átlagszél mellett 10-25 kilométer/órás maximális széllökések lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 fok körül, a legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 Celsius-fok között alakul, tartós csapadék esetén hűvösebb lehet.



Vasárnap az összefüggő felhőzet felszakadozik, csökken. Változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Ekkor tartós csapadék nem valószínű, de lokálisan - 30-50 százalékos eséllyel - előfordulhat zápor, elsősorban a délutáni órákban.



A nemzetközi rendezvény második napján nyugati, északnyugati szél várható. Az átlagszél várhatóan ekkor is 5-15 kilométer/órás, a maximális lökések 10-25 kilométer/órás erősségűek lesznek. A minimumhőmérséklet 9 és 13 fok között valószínű. A nappali maximumok 23 fok körül alakulnak - fejtette ki az előrejelzésben a meteorológus.



Ezen a hétvégén nyolc év után rendeznek ismét nemzetközi repülőnapot Kecskeméten. A Magyar Honvédség (MH) 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison tartanadó rendezvény programjairól bővebben lehet tájékozódni a repulonap2021.hu oldalon.