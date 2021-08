Időjárás

Augusztus 20. - Hőség és vihar sem zavarja majd a többnapos programsorozatot

Hőség és heves zivatar sem valószínű a következő négy napban, így az időjárás várhatóan nem zavarja meg a többnapos ünnepi programsorozatot. Az augusztus 20-ai hosszú hétvégén napsütéses és jellemzően száraz lesz az időjárás - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat az augusztus 19-22. közötti időszakra vonatkozó szerdai, az MTI-hez eljuttatott előrejelzéséből.



Ebben az időszakban "alapvetően anticiklonális hatások érvényesülnek", így a napsütés lesz túlsúlyban. Ezt általában csak kevés gomolyfelhő zavarhatja. Pénteken, augusztus 20-án a déli órákban átmeneti időre a felhők jobban összeállhatnak, de ezekből is legfeljebb helyenként alakulhatnak ki záporok, nagyobb eséllyel az északi országrészben - közölték.



A többnyire gyenge vagy mérsékelt északias szél időnként megélénkül, a legerősebb széllökések 25-35 kilométer/óra körüliek lehetnek.



A hőmérséklet a hajnali órákban tág határok között alakul. Jellemzően 10 és 18 Celsius-fok lesz, de csütörtökön és pénteken az északi völgyekben és a homokhátságokon 5, 6 fokra is lehűlhet a levegő.



A csúcshőmérséklet csütörtökön 24-29, a hétvége további részében 26-31 fok között valószínű. A mostanihoz képest kissé melegszik tehát az idő, de a hőhullám nem tér vissza.



Az augusztus 20-ára vonatkozó külön előrejelzésükben azt írták: péntek hajnalban többnyire kissé felhős idő várható, az éjszakai maradványfelhőzet délelőtt feloszlik, és mindenütt kisüt a nap. Gomolyfelhők képződnek, amelyek a déli órákban összeállhatnak, átmeneti időszakokra akár erősen felhős is lehet az ég. Ezekből ekkor legnagyobb eséllyel az északi megyékben alakulhat ki egy-egy helyen záporeső. Jelentős csapadékmennyiség nem várható. A délután második felében újra csökken a felhőzet. Mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző, 5-20 kilométer/óra körüli széllökésekkel.



A hőmérséklet hajnalban általában 9-14 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken 7, 8, a vízpartokon, városokban pedig 15, 16 fok is lehet. Augusztus 20-án a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 30 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.



Az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére augusztus 20. hivatalos állami ünnep. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár korábban azt mondta: a valaha volt legnagyobb szabású ünnepre készülnek, három és fél napon keresztül 17 rendezvényhelyszínen több száz esemény lesz, köztük az olyan hagyományos programok, mint a zászlófelvonás, a katonai tisztavatás, a honvédségi légi parádé, az állami kitüntetések átadása és az esti tűzijáték.



Az idei augusztus 20-ai központi programokról a szentistvannap2021.hu oldalon lehet részletesebben tájékozódni.