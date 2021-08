Időjárás

Lecsapott a vihar: kidőlt fák, letört faágak miatt riasztották a tűzoltókat

Jellemzően kidőlt fák, letört faágak miatt riasztották a tűzoltókat a vasárnap esti viharral összefüggésben - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hétfő reggel az MTI-vel.



Mukics Dániel tájékoztatása szerint országszerte több mint 150 esethez riasztották a tűzoltókat. A vihar a legtöbb munkát Zala megyében, azon belül is Zalaegerszegen adta, de Budapesten, Pest, Fejér és Nógrád megyében is többször riasztották a tűzoltókat. Többségében lakóházakra, garázsokra, utakra, elektromos vezetékekre dőlt veszélyes fákat kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak.



Példaként említette, hogy Zalaegerszegen a Hét vezér utcában lakóházra, melléképületre, a Kodály Zoltán utcában pedig garázsokra dőlt fákhoz riasztották a tűzoltókat. A Gasparich Márk utcában egy fa ága letört és egy személyautóra esett. Több helyen is elektromos vezetékekre dőltek a fák, elszakítva azokat. Emiatt este 27 Zala megyei településen mintegy 3 ezer szolgáltatónál szünetelt az áramellátás. Jelenleg még 4 településen csaknem kétszáz fogyasztónál nincs áram, a szolgáltató folyamatosan dolgozik az áramellátás helyreállításán.



Az erős szél néhány épületet is megrongált: Zalaegerszegen a Göcseji úton egy benzinkút előtetőjét bontotta meg a szél. Szintén Zalaegerszegen a Vizslaparki úton egy tízemeletes társasház bádogborítását tépte fel a szél. A Zala megyei Babosdöbrétén a Kő-hegy utcában egy cseréptetős nyitott garázs dőlt rá a bent parkoló két autóra.



Mindemellett két családi házba is villám csapott: Budapest XVII. kerületében a Gombosi utcában és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szakolyban a Fenyves utcában is villám csapott az épületbe, ami miatt kigyulladt a tető. A tűzoltók mindkét égő házat eloltották, egyik esetnél sem sérült meg senki - tájékoztatott az OKF szóvivője.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint délutántól ismét országszerte várhatók heves zivatarok.



A címlapfotó illusztráció: MTI/Balázs Attila.