Időjárás

Hőség - Szombattól hétfő éjfélig hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos

Hőségriasztást adott ki a következő napokban várható tartós hőség miatt szombattól az ország egész területére Müller Cecília országos tisztifőorvos. 2021.08.14 07:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) pénteken az MTI-hez eljuttatott közös közleménye szerint a tisztifőorvos szombaton 0 órától hétfő éjfélig rendelte el a másodfokú intézkedést.



Hőségriasztást akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a napi középhőmérséklet a 25 Celsius-fokot.



Müller Cecília idén hatodik alkalommal rendelt el valamilyen fokozatú intézkedést a hőség miatt; hőségriadót vagy -riasztást.



Kiemelték, hogy a hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetett helyzetben vannak a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők.



Akik szabadságukat vízparton töltik, azoknak azt ajánlják, kerüljék a déli órákban a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennek, semmiképpen ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel.



Az autóval közlekedőket is fokozott óvatosságra intik, és ismét hangsúlyozták, hogy ne hagyják a gyerekeket, állatokat tűző napon parkoló autóban.



Ha bárki napon álló autóban hagyott gyereket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot! - írták.



Mint megjegyezték: ajánlatos több órán át légkondicionált, hűtött helyiségben tartózkodni. A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája elérhető a katasztrófavédelem honlapján.



Az NNK és az OKF közös közleményében kitértek arra is, hogy a hőséget követően jellemzően viharral érkezik az enyhébb időjárás.

Érdemes figyelemmel kísérni a meteorológiai szolgálat és a nagyobb tavaknál működő viharjelzőrendszer riasztásait. Ha a tavi viharjelzőlámpák percenként 45-öt villannak, csak a parttól ötszáz méterig szabad vízbe menni, ha 90-szer, akkor ki kell jönni a vízből. Villámlás esetén a fákat, vizet és vízpartot, magas tereptárgyakat kerülni kell, otthon pedig érdemes kihúzni az elektromos eszközök csatlakozóját a konnektorból - fejtették ki, hozzátéve: felhőszakadás esetén mindenki kerülje el a hömpölygő vízfolyásokat, felgyülemlett állóvizeket.



A tisztifőorvos - a hőségre való tekintettel és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait követve - javasolja az áram- és vízellátás zavartalan fenntartását, a programozott karbantartások elnapolását.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban tovább fokozódik a hőség, hétfőn többfelé a leghidegebb órákban is 20 fok feletti értétékeket mérhetnek, délután pedig akár 37 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A jelenlegi prognózis szerint kedden érkezik egy hidegfront, amelynek hatására mérséklődik a hőség.