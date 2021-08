Időjárás

Tovább melegszik az idő a hétvégén

Néhány fokkal tovább melegszik az idő a hétvégén, vasárnap akár 36 Celsius-fokot is mérhetnek. Emellett sok lesz a napsütés, záporok, zivatarok csak elszórtan lehetnek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken sok lesz a napsütés. Csapadék nem várható, legfeljebb délután, késő délután a nyugati határvidékre sodródhat egy-egy zápor, zivatar. A hajnali 11-19 fokról délután 28-34 fokig melegszik a levegő.



Szombaton is többnyire sok napsütés várható, de északnyugaton, északon elszórtan, másutt legfeljebb néhol alakulhat ki zápor, zivatar. Általában mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-21, a csúcshőmérséklet 29-35 fok között várható.



Vasárnap a sok napsütés mellett nyugaton és északon elszórtan, legkisebb eséllyel délkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A légmozgás többfelé élénk lesz, de zivatarban viharos széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 15-22, a maximumhőmérséklet 30-36 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.