Vihar

Orkán erejű széllökést is regisztráltak vasárnap

Orkán erejű széllökést is regisztráltak a vasárnapi zivatarok során; az előzetes adatok alapján a napi szélrekord is megdőlt - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn a Facebook-oldalán.



Azt írták: vasárnap több hullámban érkeztek a záporok, zivatarok, amelyeket egy hullámzó frontrendszer meleg- majd hidegfronti visszahullámzása gerjesztett. A meteorológiai szolgálat automata szélmérői 121 kilométer/órás maximális széllökést is mértek - ami már orkánnak számít -, és az előzetes adatok alapján ez lehet az új augusztus elsejei szélrekord. A térségben, akár ennél nagyobb széllökések is előfordulhattak - tették hozzá.



A Facebookon közzétett listájuk szerint a 121 kilométer/órás széllökést Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Tiszavasváriban mérték. Ezt követi a Nyíregyháza Napkor állomáson és a Veszprém megyei Kab-hegyen mért 116,6 kilométer/órás érték. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kunmadarason és a Csongrád-Csanád megyei Kiszomboron is mértek 100 kilométer/órásnál erősebb széllökéseket.



Kitértek arra is, hogy a cellák gyors mozgása miatt most jelentős csapadék csak az északi, valamint a nyugati megyékben hullott. Ábrájuk szerint a Nógrád megyei Mihálygergén csaknem 40 milliméternyi eső hullott le vasárnap.



A meteorológiai szolgálat felidézte, többször írták már, hogy jelentős bizonytalansággal kerültek ki az előrejelzések, "még ultrarövidtávon is jócskán okozott meglepetéseket a frontálzóna". Hozzátették: az adatok, illetve a beérkezett képek, videók alapján indokolt volt a legmagasabb szintű riasztás, figyelmeztetés kiadása. Több helyen viharkárokról is beszámoltak - jegyezték meg.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint zivatarveszély miatt jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. Azt írták: napközben az északkeletei megyékben alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket intenzív csapadék, jégeső és erős vagy viharos (kis eséllyel 75 kilométer/órásnál erősebb) szél kísérhet.