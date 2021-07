Időjárás

Érden 100 milliméter eső esett, a főváros déli területei alig kaptak a zivatarokból

Hétfő hajnalban erős esőzések érték el Budapestet, illetve Pest megyét, a katasztrófavédőket reggelig csaknem 30 helyre riasztották. Az Országos Meteorológiai szolgálat Facebook-posztja szerint "a fővárost és tágabb környezetét hajnal óta egymást érték a zivatarok - órákon keresztül esett, gyakran szó szerint ömlött az eső a régióban." Ennek meg is lett az eredménye: délelőtt 10 óráig a főváros több pontján is meghaladta a 30-50 millimétert a 24 órás csapadékösszeg, az agglomerációban, Érden csaknem 100 millimétert mértek állomásukon, ennek a túlnyomó része az elmúlt órákban gyűlt össze.



Megfigyelhető továbbá, hogy fővárosunk keleti, délkeleti határterületei alig kaptak a zivatarokból, pl. pestszentrőlinci állomásunkon a csapadék összege az 1 mm-t sem haladta meg, miközben pár 10 km-rel arrébb gyakorlatilag a víz volt az úr. Ez is mutatja, hogy egy nagyobb városra mm-nyi pontosságú csapadék-előrejelzést adni nem lehet, ugyanis a csapadék az egyik legszabálytalanabb eloszlású paraméterünk - tették hozzá.