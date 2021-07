Időjárás

Vihar - Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú riasztásokat adtak ki

Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú riasztásokat adott ki több déli járásra az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek délután. Az érintett területeken a következő órákban rövid idő alatt több mint 50 milliméternyi eső is hullhat.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint további másodfokú riasztásokat adhatnak ki Budapestre, továbbá Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna megye járásaira.



Szintén a felhőszakadás veszélye miatt Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Veszprém és Zala megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Emellett zivatarveszély miatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Kiemelték: a dél, délkelet felől érkező kiterjedt zivatarzóna fokozatosan északnyugat felé terjedve halad át az országon. A legintenzívebb cellákat ekkor már elsősorban felhőszakadás (rövid idő alatt lehulló 25-30 milliméternyi, esetenként akár 50 millimétert meghaladó eső) kísérheti. Emellett viharos (jellemzően 60-80 kilométer/órás, néhol ennél is erősebb) széllökés és jégeső is előfordulhat. A zivatarok a szombatra virradó éjszakába is átnyúlnak, emellett ekkor a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain nagyobb mennyiségű tartós csapadékra is esély van.



Szombaton az elvonuló csapadékrendszer mögött továbbra is többfelé alakulhatnak ki zivatarok (legkisebb valószínűséggel az északkeleti országrészben). A zivatarok várhatóan a vasárnapra virradó éjszaka fokozatosan mérséklődnek.