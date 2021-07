Időjárás

15 éve nem látott heves esőzés sújtja Németországot

Károkat és közlekedési fennakadásokat okoz Németország több térségében a hosszan tartó heves esőzés, amelyre másfél évtizede nem volt példa a Deutschlandfunk országos közszolgálati rádió szerdai összeállítása szerint.



A Bernd nevű ciklon Németország területének több mint 50 százalékát fedte be vastag felhőtakaróval. A fronttal járó viharok különösen Szászországban és Bajorország egyes részein okoztak áradásokat.



A szászországi Jöhstadtban elsodort egy embert egy megáradt patak, a férfi eltűnt a villámárvízben.



A bajorországi Hof járásban katasztrófahelyzetet hirdettek. Több családnak el kellett hagynia elárasztott házát.



Az észak-rajna-vesztfáliai Hagenben szerdára virradóra több száz segélyhívás érkezett a tűzoltósághoz. Ott a lejtőkön lecsúszott sártömegek egyes utakat még a mentőalakulatok számára is járhatatlanná tettek. Mannheimben és környékén fák dőltek ki, és számos utcát elöntött a víz.



A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) előrejelzése szerint az időjárási helyzet várhatóan a hét végéig alig változik. A következő napokban főleg az ország nyugati és délnyugati részén hullhat rövid idő alatt nagy mennyiségű - akár 70-120 milliméter - csapadék.



A szolgálat pincék és utcák elöntésére, patakok és folyók magas vízállására, földcsuszamlásokra és helyenként villámcsapás okozta károkra figyelmeztette Észak-Rajna-Vesztfália, Rajna-vidék-Pfalz és Saar-vidék tartomány lakosságát. A legnehezebb időszak szerda este kezdődhet és csütörtök estig tarthat.



A meleg és nedves levegőt szállító ciklon lassan mozog, tartósan Németország felett kering. Ez a heves esőzéssel járó stabil időjárási helyzet meglehetősen ritka, az utóbbi 15 évben nem fordult elő - emelte ki Bernd Mehlig, az észak-rajna-vesztfáliai környezetvédelmi hivatal vezetője.



Egyelőre nem lehet pontosan megállapítani, hogy az éghajlatváltozás váltja-e ki a jelenséget. Ugyanakkor az úgynevezett csapadékeseményeket húsz éve rögzítő radarhálózati rendszer adatai alapján egyértelmű trend a sok csapadékkal járó nyári zivatarok gyakoriságának növekedése - mondta a Deutschlandfunk összeállítása szerint Andreas Friedrich, a DWD szóvivője.



Más szakértők is azt feltételezik, hogy az éghajlatváltozás miatt a kiterjedt magas-, illetve alacsony nyomású légköri képződmények nyáron hosszabb ideig maradnak Európa felett. Ez egyes régiókban tartós szárazsághoz és hőhullámokhoz, máshol gyakori kiadós esőhöz vezethet. A jelenség oka valószínűleg az Északi-sark jegének olvadása, amelynek hatására átalakul a németországi időjárást is nagyban meghatározó úgynevezett poláris futóáramlat, a sarkvidék körül a légkör magasabb tartományaiban uralkodó légmozgásrendszer.



Azonban a bőséges esőnek kedvező hatásai is vannak: erdészeti szakértők szerint a Németország felszínének nagyjából egyharmadát borító erdők minden csepp víznek nagy hasznát veszik, mert még mindig nem heverték ki a 2018-as rendkívüli szárazságot - emelte ki a Deutschlandfunk.