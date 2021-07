Időjárás

Heves zivatarok jönnek, több járásra másodfokú riasztást adtak ki

A heves zivatarok veszélye miatt másodfokú riasztást adott ki az ország középső területeinek több járására az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek reggel. A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy figyelje a meteorológiai szolgálat riasztásait, viharjelzéseit.



A meteorológiai szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint zivatarveszély miatt az egész országban Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye kivételével bárhol adhatnak ki további másodfokú riasztásokat a nap folyamán.



Azt írták: kora délutánig a legnagyobb valószínűséggel az ország középső sávjában, illetve a Dunántúl keleti felén kell zivatarokra számítani, amelyek északkelet felé haladnak. A legintenzívebb gócokat viharos (óránkénti 60-70 kilométeres) széllökés, 1-2 centiméteres átmérőjű jégdarabokkal jégeső és intenzív csapadék is kísérheti.



Délután dél felől várhatóan egy kiterjedt, heves zivatarrendszer éri el az országot, amely estére fokozatosan északkeletre helyeződik át. A leghevesebb gócokat szélroham (óránkénti 90-100 kilométeres, de ezt meghaladó sem kizárt), jégeső (2-3, helyenként akár 4 centiméteres jégdarabokkal) és felhőszakadás (rövid idő alatt 25-50 milliméter csapadék) is kísérheti.



Azt is megjegyezték, hogy a délutáni, esti órákban akár harmadfokú (piros) riasztást is kiadhatnak.



Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője azt kéri, mindenki figyelje a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseit, riasztásait.



Kiemelte, hogy a viharos szélben lehetőség szerint ne parkoljunk fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjünk. Ha valaki leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert lát, akkor jelezze azt a 112-es segélyhívón - tette hozzá.



A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy ilyen időjárás idején a nyílt vízen fokozott a villámcsapás veszélye. Ezért azt kéri, mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket.