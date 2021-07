Időjárás

Tetőzött a hőség, megdőlt az országos napi melegrekord

Tetőzött a hőség, meg is dőlt az országos napi melegrekord - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön a Facebook-oldalán.



Mint írták: országszerte 33 és 40 Celsius-fok között alakultak a maximumok, csak kevés állomáson mértek 35 fok alatti értékeket.



Mostanáig július 8-án 39,3 fok volt a napi melegrekord, amelyet 2015-ben Budakalászon mértek.



Most ennél csaknem egy fokkal melegebb volt: a Fejér megyei Adonyban 40,2 fokig melegedett a levegő.



Megjegyezték, hogy az eddigi csúcsot tartó Budakalászon 39,2 fok volt. Emellett 39 fokot regisztráltak Simontornyán, Szúnyogon, Fehérvárcsurgón, Gyálon, Kiskunhalason és Pakson is - közölték.



Müller Cecília országos tisztifőorvos szerdától péntek éjfélig rendelte el legmagasabb, harmadfokú intézkedését, a hőségriadót.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön korábban arra figyelmeztetett, hogy pénteken nyugat felől heves zivatarokkal érkezik a hidegfront. Péntekre zivatarveszély miatt az egész országra másodfokú figyelmeztetést adtak ki. A zivatarokat többfelé viharos szél, intenzív esőzés, illetve nagy méretű jégdarabok kísérhetik.



Az előrejelzés szerint péntek hajnalban 16-24 fok várható. A nappali maximumok 25 és 37 fok között alakulnak, északnyugaton mérhetik az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket.



Szombaton és vasárnap már legfeljebb 32-33 fokig emelkedhet a hőmérséklet.