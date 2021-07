Időjárás

Országszerte heves zivatarokkal érkezik a hidegfront

Nyugat felől érkezik pénteken a hidegfront, amelynek hatására mérséklődik a hőség: vasárnap legfeljebb 32 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet. Péntekre zivatarveszély miatt az egész országra másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: a valószínűbb forgatókönyv szerint péntekre virradóra alakulnak ki intenzív zivataros csapadékgócok, először az Alpokalján és az Észak-Dunántúlon, majd az Északi-középhegység nyugati felén. Éjszaka a zivatarokat 70 kilométer/órát meghaladó szél, akár 2-3 centiméteres átmérőjű jég és intenzív csapadék kísérheti.



Péntek délelőtt és kora délután elsősorban a Dunántúl keleti felén és a középső országrészben alakulhatnak ki heves zivatarok. A délután első felében már a Tiszántúlon és az Északi-középhegység keleti felében is kipattanhatnak zivatarok. A heves zivatarokat 90 kilométer/órásnál erősebb széllökés, 2-3, helyenként akár 4 centiméteresnél is nagyobb jég és felhőszakadás kísérheti.



Délután a zivatarok fokozatosan kelet felé helyeződnek át, estétől, éjszakától jellemzően a Dunától keletre fordulhatnak elő.



Pénteken a nyugat felől érkező hidegfront és a csapadék hatására mérséklődik, a déli és keleti területekre szorul vissza a hőség - tették hozzá.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzése szerint péntek hajnalban 16-24 fok várható. A nappali maximumok 25 és 37 fok között alakulnak, északnyugaton mérhetik az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket.



Szombaton a Dunántúlon többnyire gyengén felhős, napos időre lehet számítani, másutt a többórás napsütés mellett több helyen valószínű zápor, zivatar. A szél a Dunántúlon megélénkül, helyenként megerősödik, másutt zivatarok környezetében lehet erős, akár viharos széllökés. A leghidegebb órákban 14-21 fok lehet. Délutánra 27 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Vasárnap a napsütés mellett többfelé alakulhat ki záporeső, zivatar. Jellemzően mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-21, a legmagasabb 26-32 fok között valószínű.