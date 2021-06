Időjárás

Ismét megdőlt a melegrekord az Egyesült Államok északnyugati részén

Salemben, Oregon állam fővárosában 47,2 Celsius-fokot mértek, amire nem volt példa azóta, hogy az 1890-es években elkezdték a napi hőmérsékleti adatok feljegyzését. 2021.06.29 11:13 MTI

Hétfőn is megdőlt a melegrekord az Egyesült Államok északnyugati részén a napok óta tartó hőhullámban. Salemben, Oregon állam fővárosában 47,2 Celsius-fokot mértek, amire nem volt példa azóta, hogy az 1890-es években elkezdték a napi hőmérsékleti adatok feljegyzését.



De megdőlt az előző napi rekord Portlandben (46 Celsius-fok), a Washington állambeli Seattle-ben és a kanadai Vancouverben is.



A meteorológiai szolgálat lehetségesnek tartja, hogy ezek a rekordok is megdőlnek még a napokban a térségben kialakult "hőburok" miatt.



A rendkívüli meleg veszélyes, főleg a kisgyermekekre és az idősekre, különösen azért, mert ezen a vidéken rendszerint hűvös a nyár, ezért kevés lakás légkondicionált.