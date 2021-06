Időjárás

Teniszlabda nagyságú jégeső esett, sok millió eurós a kár - videó

Sok millió euró kárt okozott az osztrák mezőgazdaságnak a csütörtökön lezúdult jégeső.



"Jelenleg 28 millió euróra becsüljük a viharok következtében a mezőgazdasági terményekben Felső-Ausztria és Alsó-Ausztria tartományokban keletkezett teljes kárt" - mondta Kurt Weinberger, az osztrák mezőgazdasági biztosító igazgatótanácsának elnöke..



A nyugat felől érkezett zivatarfelhők az esti órákban az ország nagy része fölött levonultak.



A jégeső okozta károk közül a legtetemesebb, mintegy 19 millió eurós része a Csehországgal és Szlovákiával határos Alsó-Ausztriában keletkezett. Különösen Zwettl, Gmünd, Tulln, Hollabrunn és Mistelbach járások voltak érintettek, de Neunkirchen és Bruck an der Leitha járásokból is jelentettek károkat.



Sok helyen - például Hollabrunnban - teniszlabda nagyságú jégeső esett.



"A gabonától a borszőlőig összesen mintegy 26 000 hektáron keletkezett kár. A szántóföldi növényállomány sok helyütt felismerhetetlenné vált" - összegezte Josef Kaltenböck, a mezőgazdasági biztosító Alsó-Ausztria keleti régióvezetője.



A Csehországgal és Németországgal határos Felső-Ausztriában az újabb károk mintegy kilencmillió eurót tesznek ki.



Minden mezőgazdasági termény érintett, az őszi árpa a fő termény - a kár mértéke a teljes veszteségig terjed. Ebben a régióban már kedden is mintegy 22 millió eurós mezőgazdasági kár keletkezett a heves jégeső miatt.