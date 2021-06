Időjárás

Százhúsz éve nem volt ilyen meleg júniusban, az új napi melegrekord 40 fok

Százhúsz éve nem mértek ilyen magas hőmérsékletet júniusban Magyarországon, mint csütörtökön. A legmelegebb Fülöpházán volt, ott 40 Celsius-fokot regisztráltak - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán.



Országos és fővárosi melegrekordok is megdőltek; ehhez fogható hőség négy éve nem volt, sőt az Országos Meteorológiai Szolgálat méréseinek kezdete, 1901 óta nem volt ilyen magas hőmérséklet júniusban, mint csütörtökön.



Országos átlagban 37 fok körülire melegedett fel a levegő, vagyis az ilyenkor szokásosnál körülbelül 10 fokkal volt melegebb. A fővárosban csaknem 3 fokkal megdőlt a napi melegrekord. Mostanáig Budapesten 2002-ben volt a legmelegebb június 24., akkor 35,2 fokot mértek Újpesten. Most, szintén Újpesten 38,1 fokot mértek, így ez az új fővárosi rekord.



Az országos csúcs ezen a napon 38,4 fok volt, amelyet 2002-ben Békéscsabán rögzítettek. Most a Bács-Kiskun megyei Fülöpházán 40 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ezzel a júniusban mért legmagasabb hőmérséklet rekordja is megdőlt, amely mostanáig az 1935-ben Szerepen (Hajdú-Bihar megyében) regisztrált 39,9 fok volt.



Mivel még marad a kánikula, Müller Cecília országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a hőségriadót. Várhatóan pénteken napközben érkezik északnyugat felől egy hidegfront, amely szombatra hoz országos enyhülést.

Forrás: OMSZ Facebook