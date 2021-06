Időjárás

Hőség - Életbe lépett a hőségriasztás

Életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás. Müller Cecília szombaton 0 órától kedd éjfélig rendelte el a másodfokú intézkedést. 2021.06.19 07:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Korábban a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közös közleményében kiemelte: a nagy hőség az egészséges szervezetet is megterheli, bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen közérzetet, dekoncentrációt. Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat már korábban figyelmeztetett az idei első hőhullámra.



Veszélyjelzésük szerint szombaton már az ország nagy részén 25 Celsius-fok felett alakul a középhőmérséklet. A tartós hőség miatt három megye - Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén - kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Az előrejelzés szerint szombaton hajnalban általában 13-21 fok várható. Napközben 31-35 fokig melegszik a levegő.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy az ország nagy részén az UV-B-sugárzás is nagyon erős lesz.



A Főpolgármesteri Hivatal azt közölte: Budapesten idén nyáron is felállítják az extrém hőség ellen árnyékot nyújtó hűsítő szigeteket, ezen felül a tavaly felállított 22 ivókút mellett további 12-vel bővítik az ivókutak számát.



A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. is részt vesz a hőség elleni védekezésben. A társaság locsolóautói a hőségriasztás időszakában folyamatosan, kétszer tizenkétórás műszakban fogják locsolni a budapesti közúthálózatot.



Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak.

Az országos tisztifőorvos három fokozatot rendelhet el. Az első fok a figyelmeztető jelzés, amely azt jelzi, hogy egy napig a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A második fokozat a riasztás, ha a középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A riasztás egyúttal azt is jelzi, hogy a magas napi átlaghőmérséklet olyan környezet-egészségügyi kockázatot jelent, amely indokolja az egészségügyi ellátórendszer, az önkormányzatok figyelmeztetését és a lakosság hőhullám alatti rendszeres tájékoztatását.



Az országos tisztifőorvos harmadfokú jelzése a hőségriadó. Ennek feltétele, hogy a napi középhőmérséklet az előrejelzések szerint legalább három egymást követő napon elérje a 27 fokot. Ez az erről szóló kormányrendelet szerint rendkívüli időjárási helyzetnek számít és rendkívüli intézkedések elrendelését is indokolja.



A meteorológiai szolgálat riasztást csak egy-három órán belül bekövetkező veszélyes időjárási jelenségek esetén - például heves zivatar, jégeső, viharos szél vagy hófúvás miatt - ad ki. A hőség miatti figyelmeztetés viszont az egész napra várható napi középhőmérséklet eredményén alapul, így a kánikula miatt egy egész napra vonatkozóan kizárólag figyelmeztetés lehet érvényben.



Citromsárga, vagyis elsőfokú a figyelmeztetés, ha egy megyében a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 fokot. Narancssárga, vagyis másodfokú, ha a napi középhőmérséklet tartósan 25 fok felett alakul, esetleg a 27 fokot is meghaladja. A piros, vagyis harmadfokú figyelmeztetés kritériuma, hogy a napi középhőmérséklet tartósan 27 Celsius-fok felett legyen.