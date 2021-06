Időjárás

Meteorológiai szolgálat: a hét végéig mintegy tíz fokkal melegszik a levegő

A kánikula kezdete - országszerte 30 fok feletti csúcsértékekkel - péntekre tehető, de már csütörtökön is sok helyen lesz 30-32 fok. 2021.06.14 11:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A héten biztos és határozott melegedés megy végbe a légkörben: a hét végéig mintegy tíz Celsius-fokot emelkedik a hőmérséklet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn a Facebook-oldalán.



Azt írták: a kánikula kezdete - országszerte 30 fok feletti csúcsértékekkel - péntekre tehető, de már csütörtökön is sok helyen lesz 30-32 fok.



Az előrejelzés szerint a hétvégén már 35-36 fokos maximumokat is mérhetnek, és helyenként a leghidegebb órákban is 20 fok felett alakul a hőmérséklet.



A jelenlegi prognózisok szerint vasárnap estétől, hétfőtől felfrissülést hozó zivatarok érkezhetnek - tették hozzá, de megjegyezték, hogy a frissülés mértéke még teljesen bizonytalan.