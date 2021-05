Időjárás

Az utolsó tavaszi hétvégén ismét több eső várható

Bár lesz napsütés, az utolsó tavaszi hétvégén ismét több eső várható. Emellett továbbra is hűvösebb lesz az ilyenkor szokásosnál, napközben néhol csak 15 Celsius-fokig melegszik fel a levegő, hajnalban pedig 5 fokot is mérhetnek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken reggel az Alföldön és északkeleten lehet még felhős az idő, néhol kisebb eső, zápor is előfordul, majd megszűnik a csapadék, és ott is kisüt a nap. Napközben erőteljes gomolyfelhő-képződés zavarja meg a többórás napsütést, de csak néhol alakulhat ki záporeső, kis eséllyel zivatar. Időnként megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között lesz, de a Nyugat- és Észak-Dunántúlon csak 7-10 fok várható. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között valószínű.



Szombaton a napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Északkeleten, keleten többfelé, másutt elszórtan alakulhat ki zápor, néhol zivatar. A legkisebb eséllyel délnyugaton valószínű csapadék. A szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. A leghidegebb órákban 6-13 fok lesz, napközben 18-22 fokig melegszik fel a levegő.



Vasárnap északkeleten, keleten több helyen valószínű eső, zápor, helyenként zivatar is lehet. Másutt több órára kisüt a nap és inkább csak elszórtan alakul ki záporeső. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a légmozgás. Hajnalban 5-12, a legmelegebb délutáni órákban 15-21 fok lesz a jellemző. A csapadékos tájakon lesz a hűvösebb - olvasható az előrejelzésben, amelyben megjegyezték: "hétvégétől időjárásunkat egy magassági hidegörvény alakítja, így az előrejelzések bizonytalansága a szokásosnál nagyobb".