Időjárás

Félelmetes jégeső zúdult Peresznyére: munkagépekkel tolták a jeget - videó

Több centi vastagon borította be a jég a határmenti település utcáit az intenzív zivatar után. 2021.05.17 07:25 ma.hu

Óriási jégesőt zúdított egy délutáni zivatar az osztrák határ menti Peresznyére. A 20 percen át tartó jégesővel kísért felhőszakadás után vastag, fél métert is elérő jégréteg borította be a település utcáit - írja az Időkép.



A helyiek meg is kezdték a hatalmas jégmennyiség eltakarítását, amiben munkagépek is segíségükre voltak.