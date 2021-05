Időjárás

Munkagépekkel kellett eltakarítani a jeget Peresznyén - félméteres jégtorlaszok akadályozták a közlekedést - videó

Húsz percen keresztül zuhogott jégeső a Vas megyei Peresznye településen. Egy utca jelenleg is járhatatlan. Két kotrógép dolgozik a helyszínen. 2021.05.15 17:43 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Huller Gyöngyi

A déli határhoz közeli tájainkon zivatarok vonultak, melyeket helyenként jégeső is kísért. Bár a jégszemek mérete szerencsére nem volt túl nagy, a mennyiségük helyenként viszont már igen. Az évnek ebben a szakában ugyanakkor nem ritka, hogy jég is kíséri a viharokat - írta az Időkép.



Peresznyében viszont olyan nagy mennyiségű jégeső zúdult, hogy traktorral és munkagépekkel próbálták eltakarítani. A 112Press.hu információi szerint személyi sérülés nem történt és anyagi kár sincs, leszámítva azt, hogy a gyümölcsfákat és a szőlőt rendesen megtépázta a vihar.



A falu egyes részén szinte fesztivál hangulat van, a lapátolóknak pizzát, sört, röviditalt vittek a közeli házakból, még a gyerekek is részt vettek a jég ellapátolásában.