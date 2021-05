Időjárás

Szeszélyes napok jönnek, ami az időjárást illeti

Napokig változékony időnk lesz. Szerdán DNY-ÉK irányban terjeszkedik az éjjel érkező front, illetve a vele érkező felhőzet és szórványos csapadék.



Délelőtt, az ország északkeleti felén, harmadán még kisüt a nap, de erős gomolyfelhősödés várható ott is, míg másutt már ekkor is erősen felhős idő várható szórványos esőkkel, záporokkal, zivatarokkal.



Délután a szórványos csapadékot adó felhőzet átterjed a keleti országrész fölé is, miközben a Dunántúl felett szakadozhat a felhőtakaró, ritkulnak a záporok. Nem mindenhol esik majd, maradhatnak csapadékmentes területek is, míg foltokban jelentős mennyiség is hullhat. Hevesebb zivatar kialakulására főként északkeleten, keleten van esély.



Nyugaton már lehűl a levegő, míg keleten még meleg idő alakul ki a front érkezése előtt.



Éjszaka nagyrészt elcsendesednek a zivatarok, a Tiszántúlon és északkeleten lehet még szórványosan eső, zivatar. Többnyire erősen, itt-ott kissé szakadozottabban felhős égbolt várható.



Csütörtökön túlnyomórészt erősen felhős ég lesz jellemző, átmeneti napos időszakokkal.



Időszakosan és szórványosan, szerte az országban kialakulnak záporok, zivatargócok. Utóbbi nagyobb eséllyel a déli megyékben lehet.



Éjszaka többnyire felhős lesz az ég. Főként délen fordulhat elő eső, záporeső.

Pénteken és szombaton is változóan, nagyobbrészt erősen felhős időben lesz részünk, és csak átmeneti időszakokra süthet ki a nap. Elszórtan, de bárhol az országban előfordulhat záporeső, egy-egy zivatargóc. Mivel csak helyi csapadék várható, ugyanígy sokfelé maradnak csapadékmentes, száraz térségek is. Mérsékelten meleg idő valószínű.



Vasárnap - már jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de - a Dunántúlon napos, keleten borongós, csapadékos idő a legvalószínűbb.



Hétfőre kezdetben napos, enyhe idő kialakulása körvonalazódik, de napközben, északnyugat felől terjeszkedve egy markánsabb hidegfront érheti el az országot heves esőkkel , erős északi széllel, lehűléssel.



Kedden szeles, hűvös, borongós idő ígérkezik, kisebb esőkkel.