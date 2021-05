Időjárás

Másodfokú riasztások a viharos szél miatt

Több északnyugati járásra másodfokú riasztást adott ki a viharos szél veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda délután.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint a nap folyamán másodfokú riasztásokat adhatnak ki Budapesten, valamint Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében is. Ezeken a területeken óránkénti 90 kilométeresnél erősebb széllökések is lehetnek.



Az ország többi területén a szél veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Emellett Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Vas és Veszprém megyére zivatarveszély miatt is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.



Azt írták: az országon átvonuló hidegfront környezetében sokfelé lehetnek viharos (jellemzően 60-80 kilométer/órás), kiemelten az Észak-Dunántúlon, a főváros térségében és a középső országrészben akár erősen viharos (általában óránkénti 70-90 kilométeres, helyenként akár ennél is erősebb) szélrohamok, amelyekhez porvihar is társulhat. Az esti, késő esti órákra a front átvonul az országon, mögötte mindenütt gyorsan csillapodik a légmozgás.



A fronthoz társuló záporos csapadékzónában főként a Dunántúlon és az északi tájakon néhol zivatar is valószínű, ezeket viharos szél, intenzív csapadék, kis eséllyel aprószemű jég kísérheti - tették hozzá.



Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az MTI-nek elmondta, elsősorban három dunántúli megye, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém lakosságának ajánlják, hogy a kerti bútorokat, a cserepes virágokat, a szerszámokat minél előbb vigyék fedett helyre, nehogy a viharos erejű szél kárt tegyen bennük.