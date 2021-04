Időjárás

Így kavarta a törmeléket a Kassánál kialakult tornádó - látványos videók

Mint ismeretes, tornádó alakult ki a Kassától északra fekvő Poloszkón csütörtökön. A földet érő tölcsérről a fotókon kívül két, viszonylag közeli videó is készült, melyeken a felszín közelében kavargó törmeléket is látni lehet.



A tornádó egy szupercellás zivatarból nyúlt alá, így a mezociklonális tornádók közé sorolandó, erőssége alapján pedig a Fujita-skála szerinti leggyengébb, F0-as kategóriába tartozik. A benne fújó szélsebesség 64-117 (korrigált Fujita-skálán 105-137) km/h-t érhetett el, ami már képes megbontani a tetőket, ágakat letörni, sőt gyengébb gyökérzetű fákat is ki tud dönteni - írja az Időkép.



A csütörtöki tornádó a jelenlegi beszámolók szerint három lakóház tetejében okozott károkat Poloszkóhoz tartozó Ortáson.