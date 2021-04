Emelkednek az élelmiszerárak - újabb fagyok jönnek

Igen szeszélyes idővel indult az április, nyárias meleg után négy nappal országos fagy és hó is volt a hegyekben. A hideghullámoknak pedig még nincs vége, egy újabb közeledik, így a héten további fagyos reggelekre kell felkészülni. Bár valamennyi csapadék érkezik a következő napokban, de nem lesz elég, az ország nagyobb részén egyre szárazabb a talaj felső rétege. A hideg miatt egyelőre várni kell a kukorica vetésével - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat agrometeorológiai elemzésében.

Szakértők szerint a szélsőséges időjárás árt a gyümölcsösöknek és a zöldségtermesztésnek is, amely kihatással lesz az élelmiszerellátási láncra is, így várhatóan az élelmiszerárak ismét emelkedni fognak.

Arctic blast incoming ⚠️ A huge temperature shock is on the way for Europe.



From record heat at the end of March, temperatures are going to tumble well below normal early next week. Yes, there will also be snow for some ❄️ pic.twitter.com/FMk0opKrmO