Időjárás

Horvátországban és Szlovéniában is komoly közlekedési fennakadásokat okozott a hóesés

Horvátországban és Szlovéniában kedden komoly közlekedési fennakadásokat okozott a hóesés, országszerte több baleset is történt a rendkívüli időjárás miatt.



Horvátországban a meteorológiai szolgálat a legmagasabb fokú, vörös riasztást adta ki az egész tengermellékre. Isztriában és Károlyváros (Karlovac) környékén ennél enyhébb, narancssárga, Észak- és Kelet-Horvátországban pedig sárga riasztás van érvényben.



A rendőrség több autópályaszakaszt is lezárt a teherforgalom elől.



A katasztrófavédelem arra kérte az autósokat, hogy amennyiben nem rendelkeznek megfelelő téli felszereléssel, ne induljanak útnak.



A horvát meteorológiai szolgálat szerint szerdára mérséklődik a szélsőséges időjárás, de újabb csapadékra és mínusz fokokra lehet számítani.



Szlovéniában reggel leginkább a déli, délnyugati és északi országrészeken havazott, később azonban más területekre is átterjedt a havazás. A meteorológiai intézet szerint 15-30 centiméteres hó is eshet. Az időjárás az egész ország területén télies.



A szlovén meteorológiai szolgálat szerint délutánra már nem várható nagyobb mennyiségű csapadék, néhány zápor kivételével, amely lehet havas is. Mivel a talaj meleg, a hó gyorsan elolvad, és éjszakára kitisztul az égbolt, de fagyok várhatók.



