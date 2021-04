Időjárás

Késő este északnyugatról érkezik a markáns hidegfront

Késő este északnyugat felől érkezik a markáns hidegfront - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében.



Az előrejelzés szerint kedd hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5 Celsius-fok között valószínű. A nappali maximumok plusz 4 és 9 fok között alakulnak.



A meteorológiai szolgálat kiemelte: a front környezetében keddre virradóra előbb a Kisalföldön, az Alpokalján, a Bakonyban, majd a front gyors áthelyeződésével a Dunántúlon másutt, illetve a középső országrészben, a reggeli órákban a Bodrogköz térségében is viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányú szél. A legerősebb lökések általában 70-90 kilométer/óra körül várhatók, de az arra érzékenyebb hegyvidéki tájakon és a Balatonnál 90 kilométer/órát meghaladó széllökésekre is számítani lehet. Kedden a délelőtti órákban fokozatosan mindenütt veszít erejéből a légmozgás.



A szél veszélye miatt Veszprém megyére másodfokú, Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Kitértek arra is, hogy hétfő éjfélig az eső, zápor mellett havas eső, hó is várható, de éjfélig érdemi hóréteg még nem várható. Hajnalra a Dunántúli-középhegységben, az Alpokalján, illetve délnyugaton, reggelre pedig Borsodban és a Zemplén térségében akár 5 centiméter olvadozó, nedves, tapadó hóra lehet számítani, de egyes hegyvidéki részeken (Bükk, Aggteleki-hegység, Zempléni-hegység) ennél valamivel nagyobb mennyiségű (akár 10 centiméter) porhó is kialakulhat. Másutt inkább vékony, átmeneti hólepel alakulhat ki, melyre legkisebb esély a középső országrészben és a Dél-Alföldön mutatkozik. Kedden napközben a magasabb hegycsúcsok kivételével mindenütt gyorsan elolvad a hóréteg.



Elsősorban a Bakonyban átmenetileg kisebb hófúvás is előfordulhat. Emiatt Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.