Rekordot döntött a brutális tokaji jégeső - videó

Április 1-én kettő meteorológiai rekord is született az országban.



Megdőlt az országos, napi csapadékrekord április 2-án: A déli széllel érkező hirtelen melegedést egy hidegfront érte utol. A labilizálódó légkörben heves, néhol jégesővel is kísért zivatargócok alakultak ki. Ez történt Tarcalon, hol 41,6 mm, Rakamazon, ahol 54,5 mm és Tokajban, ahol 80,7 mm eső zúdult le rövid idő alatt. Utóbbi kettő több, mint amit korábban ezen a napon eddig rögzítettek (Dunapataj, 51,8 mm) - számolt be róla az eumet.hu.





Április elsején Újpesten megdőlt a napi maximum hőmérséklet rekordja. A szokatlanul erős felmelegedés végül 26,1 C fokig tolta fel a hőmérő higanyszálát. Ez az érték 3 fokkal magasabb, mint amit korábban Újpesten ezen a napon mértek (23,1 C fok).





Címlapképünk: Időkép

