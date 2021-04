Időjárás

Lehűl az idő a hosszú hétvégén, mínusz hét fok és hózápor is lehet

Lehűl, sőt néhol téliesre fordul az idő a hosszú hétvégén: pénteken még mérhetnek 20 fokot, de aztán inkább 10 fok körül alakulnak a maximumok, hajnalban pedig sokfelé fagypont alatti hőmérsékletek is lesznek. Szombaton és vasárnap a hegyekben hózápor is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Nagypénteken általában napos, gomolyfelhős idő várható, de délelőtt még az ország északkeleti részében, majd délután inkább már csak a Tisza vonalának tágabb környezetében lehet erősen felhős is az ég. Előbbi területeken délelőtt, utóbbiakon délután szórványosan kialakulhatnak záporok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban általában plusz 7 és 13 fok között alakul, de az átmenetileg derült, szélcsendes tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 12 és 20 fok között változik, a déli megyékben lesz melegebb.



Szombaton a több-kevesebb napsütés mellett sokfelé erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Szórványosan kialakulhat záporeső, elvétve zivatar. Késő délutántól, estétől az ország északi felén a hegyekben helyenként havas eső, egy-egy hózápor sem kizárt. A szél sokfelé erős lesz, az Észak-Dunántúlon viharos széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 6, a csúcsérték 9 és 14 fok között várható.



Húsvétvasárnap a reggeli órákig főként a hegyekben néhol még havas eső, egy-egy hózápor is kialakulhat. Napközben több-kevesebb napsütésre lehet számítani, de elszórtan előfordul záporeső és sokfelé megerősödik a szél. A leghidegebb órákban mínusz 5 és plusz 2, délután plusz 8 és 13 fok között alakul a hőmérséklet.



Húsvéthétfőn általában többórás napsütésre lehet számítani. Számottevő csapadék nem valószínű, inkább csak az északkeleti határ közelében fordulhat elő egy-egy zápor. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban mínusz 7 és plusz 1, napközben 11 és 16 fokot mérhetnek - olvasható az előrejelzésben.