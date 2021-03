Időjárás

Melegszik az idő a következő napokban

Melegszik az idő a következő napokban: többfelé 20 Celsius-fok feletti értékek is lehetnek, a hétvégére viszont hűl a levegő. Emellett sok lesz a napsütés, de többször esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn többnyire erősen felhős lesz az ég, az ország nyugati, délnyugati felén valószínű a legtöbb napsütés. Napközben nem lesz számottevő csapadék, de estefelé már északkeleten, keleten szemerkélhet az eső. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 5, a maximumhőmérséklet 13-20 fok között valószínű.



Kedden napközben szakadozik a felhőzet, de hosszabb időre inkább csak a Dunántúlon süt ki a nap. Az északkeleti, keleti megyékben előfordulhat kisebb eső, zápor. A leghidegebb órákban 3 és 8 fok közötti értékek várhatók. Délután nagy lesz a hőmérsékletkülönbség az északkeleti és a nyugati megyék között, a csúcshőmérséklet 10 és 22 fok között alakul, nyugatról északkelet felé haladva lesz egyre hűvösebb.



Szerdán már több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. Hajnalban 2-8 fok lesz, a délutáni órákra 16 és 22 fok közé melegszik fel a levegő, az északkeleti, keleti megyékben lesz a hűvösebb.



Csütörtökön, április elején sok napsütés várható. A nap második felében viszont az északi megyékben záporok alakulhatnak ki, esetleg zivatar is. A hajnali órákban 3-9, napközben 18-24 fok valószínű.



Pénteken több helyen valószínű eső, zápor, néhol zivatar. Az északkeleti, keleti megyékben nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. Többfelé megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet 6-12, a maximumhőmérséklet 13-22 fok között valószínű.



Szombaton a többórás napsütés mellett szórványosan előfordulhat kisebb eső, záporeső. Hajnalban 0-7, délután 9-14 fok valószínű.



Vasárnap is több órára kisüt a nap, de néhol záporeső is lehet. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 5, napközben 11-16 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.