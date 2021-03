Időjárás

Marad az átlagosnál fagyosabb idő

Szombat éjszaka csökken a csapadékhajlam és a felhőzet is. Nyugaton is mérséklődik a szél, másutt gyenge lesz a légmozgás. Csillagfényes, gyengén felhős időben gyorsan hűl a levegő. Hajnalban mérsékelt erősségű fagyra kell készülni - írta az eumet.hu.



Vasárnap a hajnali órák fagyosan indulnak, de napkeltét követően a fagy gyorsan megszűnik. Napközben szép napsütéses idő lesz csapadék nélkül, kevés felhővel.



Az északi légmozgás általában gyenge marad, a Dunántúl térségében élénkülhet meg kissé.



A késő délutáni óráktól, északnyugat felől felhősödés várható. Az esti időszakban a Dunántúlon és az északi megyékben már felhős idő lesz jellemző. Itt-ott vegyes halmazállapotú szitálás, zápor is előfordulhat. Erősödő északnyugati szél is támad. Délen és keleten még marad a derült vagy gyengén felhős égbolt és a gyenge légmozgás.



Éjszaka tovább erősödik az északi szél, és országszerte megnövekszik a felhőzet. Számottevő csapadék nem érkezik, de elvétve lehet hószállingózás, hózápor.

Hétfőn ismét viharossá fokozódó északi széllel újabb utánpótlása érkezik a hideg levegőnek. Délelőtt országszerte felhősebb, délután már szakadozottabban felhős, változóan napos idő ígérkezik. Elszórtan lehet hó- és havas eső zápor, vegyes szitálás is. Csapadékra a középső országrészben látszik legtöbb esély.



Kedden még szeles, de már csapadékmentes, napos idő valószínű. Továbbra is marad az évszakos átlagnál jóval alacsonyabb, reggel fagyos hőmérséklet.



Szerdán, csütörtökön változó napsütés mellett csak kis mértékben, de már emelkedik a hőmérséklet. Gyengül, de még északi marad a légmozgás. Elvétve kialakulhat futó zápor, de nem lesz jellemző.



Péntektől előreláthatólag déli áramlással melegebb levegő érkezik térségünkbe. Gyorsan és jelentősen emelkedik a hőmérséklet, de nő a záporok kialakulásának esélye is.