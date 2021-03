Időjárás

Változékony idő várható a hosszú hétvégén

Változékony idő várható a nemzeti ünnep hosszú hétvégéjén: napsütésre és esőre is készülni kell. A maximumok jellemzően 10 fok körül alakulnak, de hajnalban továbbra is lesznek fagypont alatti hőmérsékletek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki országos, középtávú előrejelzéséből.



Szombaton kezdetben - elsősorban az ország déli felén - még sokfelé számítani lehet esőre, de napközben már csak szórványosan alakulnak ki záporok és több órára kisüt a nap. A szél helyenként erős lesz. A hőmérséklet hajnalban mínusz 1 és plusz 5, délután 10 és 15 fok között várható.



Vasárnap inkább erősen felhős idő lesz a jellemző. Több helyen számítani lehet esőre, záporra. A szél megélénkül, főként a Dunántúlon helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és plusz 6, a legmagasabb 6 és 14 fok között alakul, a tartósabban csapadékos nyugati, délnyugati vidékeken mérhetik az alacsonyabb értékeket.



Március 15-én, hétfőn a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett szórványosan kisebb eső, zápor is előfordul. A légmozgás élénk, helyenként erős lehet. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 4, a maximum 8 és 12 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.