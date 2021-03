Időjárás

Vízügyi főigazgató: próbára tette a februári időjárás a vízügyi szervezetet

Nehéz dolguk volt februárban a vízügyi szakembereknek, az ilyenkor megszokottól eltérő időjárás próbára tette mind a tizenkét vízügyi igazgatóságot - mondta Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán.



A főigazgató közlése szerint húsz jégtörő hajójuk állt készenlétben a tél utolsó hónapjában, de ezekre végül nem volt szükség, mert inkább az eső miatt kellett beavatkozniuk.



Februárban gondot okozott a belvíz, az árvíz és a nehézfémszennyezés is - jelezte.



Láng István elmondta azt is, hogy a vízminőségi problémák során nagyon sok, mintegy 200 mintát vettek, ráadásul a nehézfémszennyezést nem könnyű kimutatni és időigényes folyamat.



Hozzátette, a nehézfém mellett PET-palackok is "érkeztek": több mint 42 tonnányi szemetet kellett kiemelni a vízből.



Kérdésre elmondta azt is, mostanra rendeződött a helyzet, csak a belvíz ad feladatot néhol a szakembereknek.



"Ez egy nagyon érdekes február volt, ebből a szempontból, hiszen naponta átlagosan 10,7 millió köbméter vizet emeltünk ki, tehát ez azt jelenti, ha ezt nem emeltük volna ki, akkor ez 10 ezer hektárt öntött volna el" - hangsúlyozta Láng István.



Hozzátette, ennek ellenére is mintegy 60 ezer hektárnyi területet öntött el a víz.