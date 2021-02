Időjárás

Melegedés, majd hidegfront várható a tavasz első hetében

A következő napokban erősödik a nappali felmelegedés, de a hét második felében ismét hidegfront érkezik. Emiatt a hétvégén nem csak lehűlésre, hanem elszórtan hózáporra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn mindenütt várható több-kevesebb napsütés, csapadék nem valószínű. Többfelé megélénkül, az Alpokalján és a Nyírségben meg is erősödik a szél. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 7-12 fokig melegszik a levegő.



Kedden, szerdán és csütörtökön a köd feloszlását követően országszerte derült vagy gyengén felhős, napos időre lehet számítani, csapadék nélkül. A minimumok kedden mínusz 4 és plusz 3, szerdán mínusz 3 és plusz 2, csütörtökön mínusz 2 és plusz 3 fok között alakulnak. A maximumhőmérséklet kedden 10-15, szerdán 10-16, csütörtökön 12-18 fok között valószínű.



Pénteken észak felől hidegfront felhőzete húzódik az ország fölé. Ebből több helyen lehet esőre, záporesőre és - főként a hegyekben - hózáporra számítani. Sokfelé megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban 0 és plusz 5, napközben 4-13 fok között alakul a hőmérséklet, magasabb értékeket délkeleten mérhetnek.



Szombaton a front felhőzete elhagyja az országot, mögötte felhőátvonulásokra lehet számítani több-kevesebb napsütéssel. Elszórtan valószínű hózápor. Nagy területen lesz élénk vagy erős a szél. A minimumhőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 2 fok között valószínű, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. A csúcsértékek plusz 3 és 8 fok között várhatók.



Vasárnap napos időre van kilátás csapadék nélkül. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 6 és mínusz 1 fok között alakul, de a szélcsendes völgyekben hidegebb is lehet. Napközben plusz 3-7 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.