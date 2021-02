Időjárás

Néhol akár mínusz 20 foknál is hidegebb lehet, életbe lép a vörös kód

Délelőtt 10 órakor életbe lép a vörös kód, a hajléktalan embereket adott esetben fogadniuk kell a nem számukra fenntartott bentlakásos szociális intézményeknek is. 2021.02.12 07:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Többfelé mínusz 10, de néhol akár mínusz 20 Celsius-foknál is hidegebb lehet ma. Délelőtt 10 órakor életbe lép a vörös kód, a hajléktalan embereket adott esetben fogadniuk kell a nem számukra fenntartott bentlakásos szociális intézményeknek is.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyére adta ki a másodfokú, míg Heves megyére az elsőfokú figyelmeztetést a hideg veszélye miatt. Heves megyében arra kell készülni, hogy mínusz 15, míg Borsod és Nógrád megyében akár mínusz 20 Celsius-foknál is hidegebb lehet.



Az előrejelzés szerint másutt jellemzően mínusz 14 és mínusz 8 fok között alakulnak a minimumok. A csúcsértékek országszerte mínusz 8 és mínusz 1 fok között várhatók. A hétvégén is hasonlóan alakul a hőmérséklet.



Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért felelős államtitkára korábban azt mondta: a vörös kód jelzés várhatóan jövő szerda délig lesz érvényben. Fülöp Attila kiemelte, a vörös kód jelzés különleges felhívás mind a szociális rendszernek, mind a társadalomnak. Arra kért mindenkit, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a diszpécserszolgálatok valamelyikét. Ezek a telefonszámok a www.hajlekot.hu oldalon elérhetők.



Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön azt közölte: a következő éjszakákon a hajléktalan embereket segítő szervezetek többszörös kapacitással lesznek kinn a főváros utcáin a hajléktalan emberek védelme és elhelyezése érdekében.



A Magyar Máltai Szeretetszolgálat azt közölte: szükség esetén új krízisférőhelyeket alakítanak ki, és megerősített utcai szolgálat gondoskodik az utcán éjszakázó rászorulókról.



Mivel a hideg idő még napokig kitart, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) arra kérte az autósokat, hogy csak a téli útviszonyoknak megfelelően felkészített gépkocsival induljanak útnak. Azelőtt pedig tájékozódjanak az időjárási és útviszonyokról a met.hu és az utinform.hu oldalon. Narancs riasztás esetén, aki teheti, inkább ne induljon útnak.



A Pilisi Parkerdő Zrt. arra kéri a természetjárókat, hogy egyelőre ne induljanak az erdőkbe.