Hideg idő - Másodfokú figyelmeztetést is kiadtak péntekre az extrém hideg miatt

Heves megyében arra kell készülni, hogy mínusz 15, míg Borsod és Nógrád megyében akár mínusz 20 Celsius-foknál is hidegebb lehet. 2021.02.11

Két megyére másodfokú figyelmeztetést is kiadott az extrém hideg miatt péntekre az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyére adták ki a másodfokú, míg Heves megyére az elsőfokú figyelmeztetést a hideg veszélye miatt. Heves megyében arra kell készülni, hogy mínusz 15, míg Borsod és Nógrád megyében akár mínusz 20 Celsius-foknál is hidegebb lehet.



Az előrejelzés szerint másutt jellemzően mínusz 14 és mínusz 8 fok között alakulnak a minimumok. A csúcsértékek országszerte mínusz 8 és mínusz 1 fok között várhatók.



Hófúvás miatt is kiadtak elsőfokú figyelmeztetést Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére.



Azt írták: délkeleten egészen hajnalig kitarthat a gyengébb havazás. Pénteken már csak kisebb hózáporok várhatók az országban.



A szél péntekre virradó éjszaka veszít erejéből, de napközben ismét lehetnek erős, viharos lökések így északkeleten továbbra is hordhatja a szél a havat.