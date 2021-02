Hideg idő

Nógrád megye négy településén szünetel vagy akadozik az áramszolgáltatás

Nógrád megye négy településén, 2500 fogyasztási helyen szünetel vagy akadozik az áramszolgáltatás vezetékszakadás miatt, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is voltak áramkimaradások - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint a havazás és az erős szél miatt éjféltől csütörtök reggelig csaknem száz káresethez riasztották országosan a tűzoltókat. Jellemzően letört ágak, kidőlt fák okoztak kisebb fennakadásokat, több esetben árokba csúszott, elakadt járművek műszaki mentésénél kellett beavatkozniuk az egységeknek.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint továbbra is havazásra, ónos esőre, helyenként hófúvásra, erős szélre kell számítani.



Arra kérték az autósokat, hogy mielőtt útnak indulnak, tájékozódjanak az aktuális meteorológiai helyzetről és az útviszonyokról. Ha az utazás elkerülhetetlen, akkor teli tankkal, feltöltött mobiltelefonnal, tartalékruhával, inni- és ennivalóval vágjanak neki, egy elakadás miatt akár hosszabb várakozásra is felkészülve - tanácsolják.